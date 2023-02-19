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19 февраля Весы: гороскоп для отличного настроения



Гороскоп на 19 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 19.02.2023

Весы

Сегодня Весам стоит следовать знакомой программе действий: она поможет минимизировать нагрузки, если нет возможности работать в полную силу. Даже если срок действия этой программы подходит к концу, не стоит забывать ее, обнулять или обесценивать: полученная с ее помощью система будет отличной опорой и в дальнейшем (особенно, если вы фрилансер, писатель, спортсмен, воспитатель или программист) (Rambler/гороскопы).









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