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19 февраля Скорпион: самый правдивый гороскоп



Гороскоп на 19 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 19.02.2023

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отказаться от идеи начать новое дело, вступить в новую группу, затеять рискованные преобразования в своих или общих владениях. Стоит сознательно следовать старым планам и шаблонам. Хорошо избавляться от лишнего (но не стоит считать бесполезным балластом то, что может быть реанимировано и модернизировано). Возможно, придется нести ответственность за нарушение правил (Rambler/гороскопы).









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