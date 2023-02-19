19 февраля Скорпион: самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 19 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 19.02.2023



Скорпион



Сегодня Скорпионам лучше отказаться от идеи начать новое дело, вступить в новую группу, затеять рискованные преобразования в своих или общих владениях. Стоит сознательно следовать старым планам и шаблонам. Хорошо избавляться от лишнего (но не стоит считать бесполезным балластом то, что может быть реанимировано и модернизировано). Возможно, придется нести ответственность за нарушение правил (Rambler/гороскопы).