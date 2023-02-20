Гороскоп Телец на 20 февраля 2023 года

Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 20.02.2023



Телец



Сегодня Тельцам стоит быть аккуратнее, фантазируя о будущем, выбирая себе друга, идеал в любви, духовный ориентир или образец для подражания. Картины, которые рисует в эти сутки воображение, обладают властью сродни магической, способны программировать на сильные и длительные страсти. Следует контролировать и более простые «земные» желания - например, тайную жажду роскоши и престижных покупок (Rambler/гороскопы).