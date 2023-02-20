Гороскоп Близнецы на 20 февраля 2023 года

Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 20.02.2023



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит удвоить контроль за своими чувствами, чтобы не выстроить планы на шатком фундаменте. Сбивать правильные духовные и эмоциональные настройки им может конкретное лицо - например, начальник, родитель или значимая фигура из прошлого. Стоит быть внимательнее, выбирая работу, руководителя, наставника. Всюду, где можно, желательно ориентироваться на новые, а не старые ценности (Rambler/гороскопы).