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Гороскоп Близнецы на 20 февраля 2023 года



Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Самый точный гороскоп на 20.02.2023

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит удвоить контроль за своими чувствами, чтобы не выстроить планы на шатком фундаменте. Сбивать правильные духовные и эмоциональные настройки им может конкретное лицо - например, начальник, родитель или значимая фигура из прошлого. Стоит быть внимательнее, выбирая работу, руководителя, наставника. Всюду, где можно, желательно ориентироваться на новые, а не старые ценности (Rambler/гороскопы).









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