Гороскоп Лев на 20 февраля 2023 года

Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 20.02.2023



Лев



Сегодня Львам важно ориентироваться на «здоровые» чувства и моральные ценности. В эти сутки легко зациклиться на ложных идеалах, запустить цепь иллюзий, обольщений или зависимостей, вернуть к жизни коварные тени прошлого и тем самым усложнить себе жизнь. Если вас посетили навязчивые тайные искушения, можно найти для них безопасный выход через музыку, виртуальную игровую или кино-реальность (Rambler/гороскопы).