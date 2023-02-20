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Гороскоп Стрелец на 20 февраля 2023 года



Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 20.02.2023

Стрелец

Этот день может оказаться важным для частной жизни Стрельцов, для их семейных планов или домашних дел, отношений с родителями и домочадцами. В этой сфере может наметиться период длительного дискомфорта или повышенной ответственности. Стоит прислушаться к предчувствиям. Приятным утешением станут позитивные подвижки в любви или творчестве, в отношениях с детьми или в некоторых жилищных вопросах (Rambler/гороскопы).









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