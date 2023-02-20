Гороскоп Козерог на 20 февраля 2023 года

Гороскоп на 20 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 20.02.2023



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отложить лишнюю суету и включить свое тонкое чутье. В этот день может заинтриговать чей-то образ, оказаться знаковым чье-то присутствие или, наоборот, отсутствие. Не стоит обходить вниманием свою частную жизнь: может появиться новая мощная приятная мотивация для расширения владений, не исключено хорошее событие в семье или появление симпатичного гостя в доме (Rambler/гороскопы).