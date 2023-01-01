Гороскоп Овен на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



21 февраля Овнам не стоит заниматься важными и новыми делами, активно продвигать свои интересы. Вплоть до ночи возможны скрытые препятствия, искушения и ловушки на любом пути. Прилив энергии часто будет обманчивым, азарт может увести в сторону. Могут дать неприятный эффект добрые движения души. Не тот момент, когда следует налаживать связи, отправляться в путешествие или открывать бизнес (Rambler/гороскопы).