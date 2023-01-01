Гороскоп Телец на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Тельцам 21 февраля стоит быть осторожнее, идя вслед за своей мечтой или тайным желанием. В этот день могут подвести другие люди или неудачно сложиться обстоятельства. Возможны моменты сомнений, путаницы и временной потери ориентации. Не рекомендуются деловые начинания и важные шаги в личной жизни. Доверяя своей интуиции в целом, желательно воздержаться от спонтанных «интуитивных» решений и действий (Rambler/гороскопы).