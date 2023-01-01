Гороскоп Близнецы на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



21 февраля Близнецам лучше отказаться от начинаний и быть аккуратнее в любых делах. Самая опасная линия поведения в эти сутки - импульсивность, особенно в сочетании с идеализмом, неуверенностью и туманными целями. Следуя ей, легко оживить старую вражду или создать повод для новой, обмануться в чужих мотивах, втянуться в интригу, погнаться за призраком, усложнить себе путь к профессиональной карьере (Rambler/гороскопы).