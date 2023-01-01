Гороскоп Рак на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



21 февраля Раки могут доверять своему чутью, но им стоит аккуратнее следовать своим идеалам или тайным желаниям на практике. Благие намерения этих суток на деле грозят обернуться лишней суетой, ложными маневрами, досадной путаницей и ненужными приключениями. Не стоит доверять случайным людям, на понимание и деликатность можно надеяться лишь со стороны друзей. Нежелательно отправляться в путешествие (Rambler/гороскопы).