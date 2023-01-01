Гороскоп Лев на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



21 февраля звезды советуют Львам отложить важные дела, а также те занятия, от которых они надеются получить прибыль или приятные эмоции. В любой момент возможна помеха или осечка. Могут активизироваться старые ошибки. Не стоит относиться к подобным явлениям легкомысленно: многие из них неслучайны, могут принимать системный характер и любая ошибка будет способствовать увязанию в паутине (Rambler/гороскопы).