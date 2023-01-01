Гороскоп Дева на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Девам звезды подсказывают, что 21 февраля они рискуют оказаться в ложном положении и это не лучшим образом отразится на их делах, отношениях и планах, включая карьерные. Важно бороться с искушениями и ложью, остерегаться вовлечения в чужие интриги, неофициальные проекты и нечестную конкуренцию: ловушка такого рода может оказаться прочной и держать многие месяцы, лишая шансов или портя репутацию (Rambler/гороскопы).