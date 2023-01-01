Гороскоп Весы на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Звезды советуют Весам 21 февраля отложить энергозатратные важные мероприятия и избегать лишней публичности. В эти сутки желательно отдыхать или заниматься подготовительными работами, которые не должны быть видны постороннему глазу. В список дел не помешает включить заботу о здоровье. В текущих хлопотах этого дня стоит приготовиться к досадным помехам, сомнениям, недоразумениям или мелким травмам (Rambler/гороскопы).