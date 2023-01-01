Гороскоп Стрелец на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



21 февраля Стрельцы могут стать чувствительнее к негативным, чем к позитивным сторонам окружающей их обстановки. Им может временно изменить удача. В любом деле их будут поджидать сомнительные, раздражающие и даже опасные моменты. Стоит уклониться от тесного сотрудничества и вступления в активную конкуренцию, повременить с инициативой или ответным маневром. Это не лучший день для приема гостей (Rambler/гороскопы).