Гороскоп Козерог на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Козерогам 21 февраля не стоит заниматься важными делами и отправляться в поездки, а также тесно контактировать с представителями своего близкого окружения. В течение дня высока вероятность досадных помех и мелких нервирующих осложнений, способных подпортить и результат усилий, и хорошее настроение. Лучшая сторона этого дня - тонкая интуиция, не исключено озарение относительно близкого будущего (Rambler/гороскопы).