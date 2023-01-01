Гороскоп Водолей на 21 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 21 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



21 февраля звезды советуют Водолеям отложить бизнес-мероприятия и сделки, а также любые дела, связанные с извлечением выгоды. Не самый удачный день для шоппинга, поиска партнеров или объектов для инвестиций. Хорошие моменты этих суток будут связаны скорее с поучительными ошибками и предупреждающими сигналами: прислушавшись к ним, можно обезопасить себя на будущее от лишних разочарований и убытков (Rambler/гороскопы).