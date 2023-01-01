Гороскоп Лев на 22 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



22 февраля судьба приглашает Львов пойти по дороге успеха. Не исключено, что счастье будет ждать их вдали от дома или привычных реалий. Возможен успех в любви, в сфере права или духовного роста. Даже если в данный момент у вас нет настроения ловить удачу, в ваших интересах принять дары фортуны и задействовать хотя бы одну из даруемых ею льгот: вряд ли столь щедрое предложение будут повторено дважды (Rambler/гороскопы).