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Гороскоп Лев на 22 февраля 2023 года



Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

22 февраля судьба приглашает Львов пойти по дороге успеха. Не исключено, что счастье будет ждать их вдали от дома или привычных реалий. Возможен успех в любви, в сфере права или духовного роста. Даже если в данный момент у вас нет настроения ловить удачу, в ваших интересах принять дары фортуны и задействовать хотя бы одну из даруемых ею льгот: вряд ли столь щедрое предложение будут повторено дважды (Rambler/гороскопы).









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