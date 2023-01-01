Гороскоп Дева на 22 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Дев 22 февраля ждут яркие эмоции на грани «положительного стресса». Это может быть волнующее любовное приключение, невероятная и успешная авантюра, удачная инвестиция с приумножением средств. Ловушки этого дня - авантюризм и тяга к «сладкой жизни». На волне вдохновения и куража возрастает риск растратить ресурсы или взять крупный кредит, понадеяться на списание долгов или на удачный случай (Rambler/гороскопы).