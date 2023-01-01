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Гороскоп Скорпион на 22 февраля 2023 года



Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

22 февраля удача может ждать Скорпионов в связи с их личной жизнью, работой, поправкой здоровья, финансовыми делами, а также с питомцами, особенно породистыми. Возрастают шансы найти выгодную параллельную работу, приятных помощников, хорошие медикаменты или ценные вещи, врача или нужную услугу за рубежом. Однако сопутствующим эффектом может стать дополнительный объем забот, расходов или переживаний (Rambler/гороскопы).









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