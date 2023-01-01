Гороскоп Стрелец на 22 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



22 февраля звезды обещают Стрельцам душевный подъем и везение в важном для них деле. Это может быть победа в игре, минута творческой славы, благодарность, награда, успех главного проекта, признание их таланта или убеждений. Для Стрельцов-родителей источником радости станут дети. Приятный бонус: это еще не финал, в обозримое время ожидается «продолжение банкета». Хороший день для свидания, праздника (Rambler/гороскопы).