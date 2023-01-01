Гороскоп Козерог на 22 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 22 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Внимание Козерогов 22 февраля может привлечь их дом или родина. Ключевой темой дня может стать событие в семье, земляческом кругу, игровом клане или другой близкой среде. День подходит для приема гостей, торжества, новоселья. Могут назреть расширения владений или дополнительные расходы. Возможно обретение жилья или пополнение в семье. Придется отдать дань каким-то убеждениям или приятным традициям (Rambler/гороскопы).