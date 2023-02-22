Самый точный гороскоп на 22 февраля 2023



Точный и бесплатный гороскоп для всех знаков зодиака на 22 февраля 2023 года. Правдивый гороскоп на каждый день для мужчины и женщины.



Гороскоп на 22.02.2023



Овен



Звезды сулят Овнам большую удачу или счастливый момент вдохновения, особенно при рождении в марте. Возможен подарок судьбы, праздник. Хороший день для начинаний, особенно связанных с красотой, благотворительностью, правом, финансами или женскими нуждами, но может одолеть лень. Порадуют покупки. Вероятен успех в любви. Побочным эффектом может стать тяга к роскоши, перееданию или капризам.



Телец



Тельцы могут оказаться как счастливыми баловнями судьбы, так и наблюдателями чужих успехов. В первом случае не исключено, что за дары фортуны им придется чем-то расплатиться - например, подстройкой к обстоятельствам или к нуждам своих благодетелей. Во втором случае звезды советуют им не слишком огорчаться: не пройдет и года, как на их улице тоже наступит праздник.



Близнецы



События этого дня не только несут Близнецам приятные эмоции здесь и сейчас, но и дарят надежду на близкое будущее. Могут приоткрыться двери, ведущие к счастливому любовному союзу, творческой славе, успеху, популярности или богатству. В эти сутки хорошо посещать праздничные мероприятия: есть шанс не только повеселиться, но и расширить возможности, например, найти влиятельного друга-покровителя.



Рак



Для Раков это важный день, который подчеркивает в их глазах привлекательность выбранной цели и заставляет стремиться к ней еще сильнее. В приоритете может оказаться социальный успех, достаток, престиж, карьера за рубежом. Пригодится умение ладить с влиятельными людьми: так будет проще решить правовой вопрос, получить повышение или заручиться покровительством. Возможен успех на волне влюбленности.



Лев



Судьба приглашает Львов пойти по дороге успеха. Не исключено, что счастье будет ждать их вдали от дома или привычных реалий. Возможен успех в любви, в сфере права или духовного роста. Даже если в данный момент у вас нет настроения ловить удачу, в ваших интересах принять дары фортуны и задействовать хотя бы одну из даруемых ею льгот: вряд ли столь щедрое предложение будут повторено дважды.



Дева



В этот день Дев ждут яркие эмоции на грани «положительного стресса». Это может быть волнующее любовное приключение, невероятная и успешная авантюра, удачная инвестиция с приумножением средств. Ловушки этого дня - авантюризм и тяга к «сладкой жизни». На волне вдохновения и куража возрастает риск растратить ресурсы или взять крупный кредит, понадеяться на списание долгов или на удачный случай.



Весы



Этот день обещает стать удачным для делового партнерства и социальной карьеры Весов, а также счастливым для их личных отношений. Это подходящее время для знаменательного события - например, для свадьбы или важной презентации. Однако не исключено, что основную выгоду от событий получат другие люди, а Весы останутся на втором плане. Честолюбивых представителей знака может посетить скрытая зависть.



Скорпион



Удача может ждать Скорпионов в связи с их личной жизнью, работой, поправкой здоровья, финансовыми делами, а также с питомцами, особенно породистыми. Возрастают шансы найти выгодную параллельную работу, приятных помощников, хорошие медикаменты или ценные вещи, врача или нужную услугу за рубежом. Однако сопутствующим эффектом может стать дополнительный объем забот, расходов или переживаний.



Стрелец



Звезды обещают Стрельцам душевный подъем и везение в важном для них деле. Это может быть победа в игре, минута творческой славы, благодарность, награда, успех главного проекта, признание их таланта или убеждений. Для Стрельцов-родителей источником радости станут дети. Приятный бонус: это еще не финал, в обозримое время ожидается «продолжение банкета». Хороший день для свидания, праздника.



Козерог



Внимание Козерогов может привлечь их дом или родина. Ключевой темой дня может стать событие в семье, земляческом кругу, игровом клане или другой близкой среде. День подходит для приема гостей, торжества, новоселья. Могут назреть расширения владений или дополнительные расходы. Возможно обретение жилья или пополнение в семье. Придется отдать дань каким-то убеждениям или приятным традициям.



Водолей



Внимание Водолеев может оказаться приковано к приятному событию или важному мероприятию в их окружении. Оно добавит им позитивных эмоций, хороших возможностей или пищи для размышлений, а также поможет решить ряд проблем. Прекрасный день для того, чтобы развеяться. Можно сходить в гости или на свидание. Возможны дополнительные траты по оптимистичным поводам, счастливые находки или подарки.



Рыбы



У Рыб есть надежда на рост благосостояния за счет счастливого случая, личных талантов, компенсации или других обстоятельств. Повод для оптимизма может дать хорошая покупка или инвестиция, удачный обмен, дорогой подарок в знак признательности или щедрый аванс. Обещает порадовать шоппинг. Если появился ценный источник дохода, звезды советуют его освоить, так как удача не будет ждать долго (Rambler/гороскопы).



















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