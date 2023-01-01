Гороскоп Близнецы на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Звезды советуют Близнецам активнее участвовать в больших коллективных проектах. Важно быть дальновиднее, просчитывать свои шаги наперед и предпочесть хаотичным импульсам сознательную проактивность. Это отличный день для развития деловых связей и личных симпатий. Если у вас есть несколько групп по интересам, не забудьте «отметиться» в них всех: чем шире набор вариантов, тем больше шансов. (Rambler/гороскопы).