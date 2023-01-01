Гороскоп Рак на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



Звезды советуют Ракам 23 февраля руководствоваться истиной «под лежачий камень вода не течет». Самое время проявить дополнительную предприимчивость в направлении выбранной цели. При этом важно выбрать подходящую к ситуации тактику: лучше следовать не своим привычкам и убеждениям, а требованиям обстановки, иначе можно подорвать свои позиции, подвергнуться осмеянию или нажить влиятельных врагов (Rambler/гороскопы).