Гороскоп Лев на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Звезды советуют Львам 23 февраля как можно энергичнее развивать счастливые направления своей жизни, а свои тайные переживания, проблемы и слабости оставить на втором плане. Этот день помогает им оставаться активными и предприимчивыми, по праву пользоваться подвернувшимися удачными возможностями дома и за границей. Хорошо развивать личные отношения за рубежом и расширять международный бизнес (Rambler/гороскопы).