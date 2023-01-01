Гороскоп Дева на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Звезды поощряют в Девах предприимчивость и азарт, толкают их на остроумный рискованный маневр - но исключительно в нештатных ситуациях, включая преследование крупной выгоды и спасение ключевых активов. В рутинных обстоятельствах такое поведение окажется авантюризмом и может добавить им проблем - например, поставить под угрозу материальную базу. В этот день не стоит начинать новые дела (Rambler/гороскопы).