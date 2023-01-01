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Гороскоп Весы на 23 февраля 2023 года



Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Звезды советуют Весам 23 февраля активнее развивать сотрудничество, так как именно от него они сейчас получают потенциальную выгоду. Нужды брачного союза, партнерского делового проекта или творческого тандема желательно поставить на первое место. Этот день хорош для совместных дел, взаимовыручки, обмена идеями или функциями. Не стоит отказываться от расширения возможностей, контактов с иностранцами (Rambler/гороскопы).









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