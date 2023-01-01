Гороскоп Скорпион на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Скорпионов этот день приглашает к активной работе, иногда в нескольких направлениях. Общительные Скорпионы, а также те из них, кто нашел энергичных ассистентов или имеет в распоряжении подчиненных, могут делегировать обязанности, но под своим контролем: не исключено, что помощники окажутся с юмором и сделают что-то по-своему. Немало хлопот может быть в эти сутки у владельцев домашних питомцев (Rambler/гороскопы).