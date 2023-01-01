Гороскоп Козерог на 23 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Для Козерогов этот день может оказаться связан с приятными, но все же утомительными хлопотами. Возможно, это будут домашние заботы или дела, связанные с бизнесом. Звезды советуют перенести энергозатратные мероприятия на первую половину дня, так как вечером может быть исчерпан личный ресурс. Есть риск переутомления, эмоционального выгорания или раздражительности, обесценивающей благие намерения (Rambler/гороскопы).