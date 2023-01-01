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Гороскоп Рыбы на 23 февраля 2023 года



Точный гороскоп на 23 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

В обстановке этого дня Рыбам удастся успешно проявить свои деловые качества или весьма своевременно потренироваться в них. Проявив немного находчивости, сообразительности и ловкости, сегодня можно развить параллельные выгодные идеи, совместить разные методы или преуспеть в нескольких направлениях. Стоит подумать, прежде чем покупать яркие или дорогие вещи, так как вскоре они могут разонравиться (Rambler/гороскопы).









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