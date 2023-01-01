Самый наиточнейший гороскоп на 23 февраля 2023



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля 2023 года. Наиточнейший гороскоп на каждый день для мужчины и женщины.



Овен



23 февраля у Овнов продуктивный день. Они могут смело полагаться на свое чутье, следовать своим привычкам и доверять своим реакциям. Многие занятия будут для них увлекательной игрой. Источником вдохновения может стать приятное вчерашнее событие. Это прекрасные сутки для активных занятий и интенсивного общения. Приветствуется динамичный образ жизни. Можно совмещать несколько дел, методов или целей.



Телец



Тельцам звезды подсказывают, что сегодня их успехи во многом зависят от подвижности, предприимчивости, общительности и оперативности. Обстановка может потребовать умения играть, обмениваться функциями или совмещать противоположности. Не помешает добавить к этим качествам скрытность: некоторые действия лучше не афишировать и не выносить за рамки узкого круга посвященных, например, коллег по цеху.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам активнее участвовать в больших коллективных проектах. Важно быть дальновиднее, просчитывать свои шаги наперед и предпочесть хаотичным импульсам сознательную проактивность. Это отличный день для развития деловых связей и личных симпатий. Если у вас есть несколько групп по интересам, не забудьте «отметиться» в них всех: чем шире набор вариантов, тем больше шансов.



Рак



Звезды советуют Ракам руководствоваться истиной «под лежачий камень вода не течет». Самое время проявить дополнительную предприимчивость в направлении выбранной цели. При этом важно выбрать подходящую к ситуации тактику: лучше следовать не своим привычкам и убеждениям, а требованиям обстановки, иначе можно подорвать свои позиции, подвергнуться осмеянию или нажить влиятельных врагов.



Лев



Звезды советуют Львам как можно энергичнее развивать счастливые направления своей жизни, а свои тайные переживания, проблемы и слабости оставить на втором плане. Этот день помогает им оставаться активными и предприимчивыми, по праву пользоваться подвернувшимися удачными возможностями дома и за границей. Хорошо развивать личные отношения за рубежом и расширять международный бизнес.



Дева



Звезды поощряют в Девах предприимчивость и азарт, толкают их на остроумный рискованный маневр - но исключительно в нештатных ситуациях, включая преследование крупной выгоды и спасение ключевых активов. В рутинных обстоятельствах такое поведение окажется авантюризмом и может добавить им проблем - например, поставить под угрозу материальную базу. В этот день не стоит начинать новые дела.



Весы



Звезды советуют Весам активнее развивать сотрудничество, так как именно от него они сейчас получают потенциальную выгоду. Нужды брачного союза, партнерского делового проекта или творческого тандема желательно поставить на первое место. Этот день хорош для совместных дел, взаимовыручки, обмена идеями или функциями. Не стоит отказываться от расширения возможностей, контактов с иностранцами.



Скорпион



Скорпионов этот день приглашает к активной работе, иногда в нескольких направлениях. Общительные Скорпионы, а также те из них, кто нашел энергичных ассистентов или имеет в распоряжении подчиненных, могут делегировать обязанности, но под своим контролем: не исключено, что помощники окажутся с юмором и сделают что-то по-своему. Немало хлопот может быть в эти сутки у владельцев домашних питомцев.



Стрелец



Стрельцы могут не задумываться о правильности своего пути, включая духовный, и без колебаний двигаться в направлении, подсказанном вдохновением. Стрельцам, по той или иной причине прозевавшим вчера счастливый момент, еще не поздно наверстать упущенное - например, включиться в игру, заняться детьми, принять выгодное деловое предложение или связаться с объектом своих любовных симпатий.



Козерог



Для Козерогов этот день может оказаться связан с приятными, но все же утомительными хлопотами. Возможно, это будут домашние заботы или дела, связанные с бизнесом. Звезды советуют перенести энергозатратные мероприятия на первую половину дня, так как вечером может быть исчерпан личный ресурс. Есть риск переутомления, эмоционального выгорания или раздражительности, обесценивающей благие намерения.



Водолей



Этот день дает Водолеям простор для маневра, позволяет развернуться их талантам в сфере общения, игр или бизнеса. Это хорошее время для интенсивных контактов и разъездов, посещения спортзала или тренировочной площадки, для оттачивания коммуникационных и водительских навыков. Не стоит терять время влюбленным: обстановка снимает лишнюю напряженность и помогает непосредственному проявлению симпатий.



Рыбы



В обстановке этого дня Рыбам удастся успешно проявить свои деловые качества или весьма своевременно потренироваться в них. Проявив немного находчивости, сообразительности и ловкости, сегодня можно развить параллельные выгодные идеи, совместить разные методы или преуспеть в нескольких направлениях. Стоит подумать, прежде чем покупать яркие или дорогие вещи, так как вскоре они могут разонравиться (Rambler/гороскопы).



















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