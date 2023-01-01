Гороскоп Овен на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



В утренние часы Овнам лучше избегать лишней суеты. Не стоит возлагать особых надежд на повторение вчерашних достижений: настрой сегодня меняется и активность может временно смениться инертностью. Овнов, рожденных в середине апреля, может посетить уныние или неудача. Вторая половина дня поставит акцент на материальных делах и питании, может появиться настрой для покупок или кулинарного творчества (Rambler/гороскопы).