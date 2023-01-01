Гороскоп Телец на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Звезды советуют Тельцам 24 февраля умерить активность и обратить внимание на свое текущее самочувствие. Стоит насторожиться, если налицо признаки переутомления или обострения хронических недугов: вероятно, это означает, что вам не подходит взятый новый темп или навязанный обстоятельствами стиль. Утром не помешает уединение. Во второй половине дня громче заявят о себе ваши личные нужды и привычки (Rambler/гороскопы).