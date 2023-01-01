Гороскоп Близнецы на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



В этот день Близнецам не стоит терять оптимизм, но не помешает взглянуть на свои планы, проекты и дружеские связи чуть критичнее. Если утром что-то внушит опасения, лучше их проверить: даже если они напрасны, информация не станет лишней (особенно финансовая). Также, в этот день желательно убавить внешнюю суету. Стоит отложить на несколько дней отправку в долгий путь, оформление важного документа (Rambler/гороскопы).