Гороскоп Лев на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Львам желательно сбавить темп, так как даже на самых удачных и многообещающих направлениях возможны временные неполадки, заминки и задержки. Лучше сделать паузу в решении правовых вопросов, перерыв в учебных занятиях, привал в путешествии. Вторая половина дня может дополнительно акцентировать сложности профессиональных планов и связанных с ними отношений, как официальных, так и дружеских (Rambler/гороскопы).