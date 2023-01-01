Гороскоп Дева на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Ведущим качеством для Дев должна стать осмотрительность. В первой половине дня не стоит отключать работающие системы защиты и контроля: не исключено, что в самый последний момент в удачном, но рискованном деле возникнут помехи. Вторая половина дня будет комфортнее, однако заставит считаться с объективной реальностью - например, с теми или иными правилами, документами, трудностями общения (Rambler/гороскопы).