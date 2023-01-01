Гороскоп Скорпион на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Этот день может начаться для Скорпионов с мелких неприятностей, которым они интуитивно придадут большое значение. Но даже если их недовольство или тревога имеют под собой основания, сегодня им лучше не делать свой настрой поводом для разбирательств и споров: есть риск заложить таким образом фундамент для долгой неприязни, которая усложнит быт, подпортит брак или омрачит дружеские отношения (Rambler/гороскопы).