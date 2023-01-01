Гороскоп Козерог на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Козерогам вредно закатывать скандалы и продумывать целую революцию. Лучше не протестовать против перемен и новых правил в жизни. Подстраивайтесь под обстоятельства – так вы точно выиграете. Также не стоит серьезно стрессовать, иначе начнет сдавать здоровье. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что, возможно, выходной перерастет в рабочий день, но это обязательно перезагрузит вашу карьеру (Rambler/гороскопы).