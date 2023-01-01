Гороскоп Рыбы на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





У Рыб непростой день: разговоры испортят ваше настроение – могут попасться негативные собеседники. Да и ваши мысли и слова могут истолковать неправильно. Поэтому разговаривайте меньше и чаще находитесь наедине с самим собой. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует в этот выходной забросить уборку или какие-то дела и отдохнуть. Эти дни были слишком сложными для вас, и сейчас есть шанс хорошенько расслабиться (Rambler/гороскопы).