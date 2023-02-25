Гороскоп на 25 февраля 2023 - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 25 февраля 2023 года. Гороскоп на каждый день для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 25.02.2023



Овен



Внимание Овнов могут удерживать материальные дела. Не исключено, что поводом для этого станут их возросшие личные аппетиты и запросы, дорогостоящие прихоти и жажда престижа. Представят интерес финансовые новости на будущее. Это не лучший момент для рутинных покупок, дружеских одолжений и займов, а также для кулинарных экспериментов: в их ходе вероятны сюрпризы, странности или оплошности.



Телец



Тельцы зависимы от своих эмоций и привычек, что может усложнить им контакт с людьми и инстанциями, работу с текстом или программой. Однако звезды советуют им не откладывать совещания (особенно итоговые) и оформление документов (особенно отчетных). В общении и мышлении нужны точность и конструктивность. В расчетах, статьях, резюме важно отсеять лишнее. Возможно официальное извещение.



Близнецы



Близнецы расположены заниматься своими частными внутренними проблемами, но те часто будут резонировать с общим ходом событий. Многие Близнецы решат вникнуть в подробности коллективных дел и проектов, которые их касаются. Возможно, им придется приватно поговорить с друзьями, изучить документы или последить за новостями. Возможен особый интерес к финансовым деталям и далеким маршрутам.



Рак



Для Раков представят интерес финансовые и социальные события, а также контакты с друзьями на этой почве. Свободное общение часто будет регламентированным. В заданных рамках можно обсудить и специальные, и общие темы. Разговор не всегда будет гладким, не исключено основательное непонимание в отдельных вопросах. Не лучший момент для входа в новую группу и вброса новой темы для дискуссии.



Лев



Львам лучше воздержаться от попытки начать диалог с нуля и завести друзей, от публичных заявок. Также, это не лучший день для контакта с учреждениями: двери могут быть закрыты, есть риск опоздать. Усложнить общение может лимит времени или другой фактор. Но по возможности не стоит уклоняться от плановых и внеочередных совещаний, контактов с начальством, постоянными партнерами и клиентами.



Дева



Этот день вынуждает Дев мыслить критически и не совсем стандартно - например, находить новые аргументы там, где не действуют старые шаблоны, искать нетривиальные источники данных или каналы связи. Велика вероятность препятствий при попытке получить информацию, связаться с друзьями и коллегами из-за рубежа. Не стоит утверждать маршрут и отправляться в путь, запрашивать и отсылать важные документы.



Весы



Весам стоит приготовиться к небольшим нештатным ситуациям, в которых могут не работать прежние правила. Предметом внимания могут оказаться общие активы, партнерские или семейные совместные ресурсы, материальные интересы друзей или детей. Возможно, придется искать новое решение в связи с долгосрочным банковским вкладом или менять систему расчетов. Не исключены сбои в процессе платежей.



Скорпион



Скорпионам стоит быть готовыми к неожиданным поворотам в диалогах или к нестандартным реакциям собеседников. Есть вероятность столкнуться с молчанием, обидой, отказом или излишним любопытством. Важно аккуратнее отвечать на вопросы: ваши ответы могут быть взяты на заметку и позже использованы против вас. Лучше придерживаться такой тактики в любых контактах, особенно семейных и дружеских.



Стрелец



Стрельцы будут чаще сталкиваться с непредсказуемыми нештатными моментами в рядовых ситуациях. Возможны неожиданные компьютерные сбои, сложности в контактах со службами и учреждениями, проблемы во взаимоотношениях с коллегами, подчиненными, друзьями или попутчиками. Могут нервировать ошибки в документах или в сообщениях. Не исключены странности, включая пищевые, в поведении питомцев.



Козерог



Козерогам стоит быть готовыми к тому, что им придется частично пересматривать свои решения, обновлять данные или корректировать взгляды. Могут вызвать немалый интерес финансовые и налоговые новости, отзывы о товарах, услугах или источниках дохода (особенно при внештатной и удаленной форме работы). Возможен неожиданный разговор. Не лучший день для покупок, платежей и денежных операций.



Водолей



Водолеям стоит воздержаться от необязательных контактов, а в тех, что нужны, тщательнее выбирать слова. Это не лучший день для официальных собеседований, семейных и дружеских совещаний, публикации статей, отправки запросов. Не стоит говорить того, что может очернить вас сейчас и позже. Пора пересмотреть с этой точки зрения свои прежние принципы общения, концепцию своей команды или сайта.



Рыбы



Сегодня Рыбам не стоит искать новых друзей и рассчитывать на гармонию со старыми: с их стороны не исключается молчание, непонимание или критика. Этот день сулит трудности со связью и речью, ограничения в общении и платежах, ошибки и сбои в работе с информацией, неприятные новости. Хорошо заниматься отсевом устаревших данных, поиском уязвимостей в программах и контактах. Нежелательны поездки (Rambler/гороскопы).



















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