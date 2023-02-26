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Гороскоп на 26 февраля 2023 года



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 26 февраля 2023 года. Гороскоп на каждый день для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 26.02.2023

Овен

Звезды советуют Овнам отложить важные поездки, целевые контакты и шоппинг. Новой порции добрых новостей стоит ждать ближе к вечеру. Пока он не настал, уместен отдых, лучше спокойный и без излишеств. Можно навести порядок в своих материальных делах, избавиться от ненужных вещей или испорченных продуктов. Поздний вечер подарит шанс на развлечения, приятные бонусы или романтические эмоции.

Телец

Утром и днем Тельцы могут заниматься собственными нуждами и ориентироваться на свои текущие настроения, но с осторожностью, не поддаваясь старым вредным привычкам или приступам пессимизма. Страхам и разочарованиям можно противопоставить конструктивное мышление. Тельцам, недовольным своей карьерой, стоит аккуратнее заниматься вопросами увольнения. Вечерние события и новости помогут развеяться.

Близнецы

Основную часть этого дня многие Близнецы проведут в уединении, в фазе инертности или пониженной работоспособности. Им не стоит принуждать себя к тем или иным действиям через силу, за исключением экстренных случаев. Лучше отложить старт поездки, повременить с активным общением. Вечером появится положительный мотив, побуждающий действовать. Это может быть шанс на любовь, рост, славу или выгоду.

Рак

Ракам не стоит поддаваться популярным предрассудкам, а также унынию, царящему в кругу друзей или коллег: не исключено, что у них иной взгляд на вещи и другие критерии для оценок. Однако не стоит сбрасывать со счетов поступающие предупреждения и отменять меры подстраховки. Вечером не упускайте шанс развеяться: побочным эффектом развлечения или приключения будет содействие вашим целям.

Лев

Обстановка не слишком благоприятствует планам и желаниям Львов. До наступления вечера может продолжаться полоса выжидания, тупика или разочарований. Не исключено, что придется закрыть какой-то договор или совместный проект. К концу дня ситуация станет динамичнее и позитивнее, но многим Львам будет сложно полноценно в нее включиться, они рискуют оказаться «слабым звеном» в любой команде.

Дева

Обстановка этих суток склоняет Дев к инертности. Их энтузиазм может охладить неудача, запрет, отсрочка, пауза в делах, ограничение доступа к важным данным или проблема со связью. Многие представители знака предпочтут быть пассивными философами. Но в конце дня все изменится, может появиться идея выхода из кризиса. Стоит помнить, что поспешные авантюрные действия могут отразиться на репутации.

Весы

Пока не настал вечер, Весам лучше свернуть лишнюю активность. В обязательных срочных делах не стоит отключать системные меры предосторожности: текущие события могут стать для них отличной проверкой. Можно заняться профилактическими работами. Новый удачный вираж событий ожидается в конце дня. Сложатся условия для развития взаимных симпатий или отношений с обоюдной выгодой, в том числе за рубежом.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не стучаться в закрытые двери. Многие из них вскоре откроются на новых приемлемых условиях, а некоторые пора окончательно и плотно закрыть. Не стоит планировать на этот день важные мероприятия и визиты, заключение контрактов, публичные выступления, поиск друзей. Вечером появится поле для маневра. Если вы на него решитесь, лучше сразу оценить его выгоды и риски.

Стрелец

Стрельцов вплоть до вечера могут преследовать неожиданные обстоятельства, тупики или осечки. Может не принести пользы задуманный эксперимент или оказаться не очень удачным апгрейд. Не исключены размолвки с друзьями, коллегами и помощниками, помехи в лечении, огорчения из-за питомца. Вечер создаст условия для сотрудничества. Оно будет успешным, если в нем отсутствует «второе дно».

Козерог

У Козерогов не исключено временное истощение ресурсов. Вплоть до вечера у них может длиться временный тупик или кризис. Их может выручить давний источник утешения или осознание выполненной задачи. Им важно правильно завершать длительные сюжеты в своей жизни, не оставляя долгов и открытых неприятных вопросов). Вечер даст шанс взбодриться за счет полезной и приятной работы.

Водолей

Водолеям нужны стойкость духа и дальновидность. Им не стоит углублять пропасть между собой и близкими, чтобы не остаться одним или не оказаться в критичном положении. Важно найти дом или материальную опору в переходный период. От уныния и страха перед будущим избавит вечер. Стоит принять приглашение на вечеринку или свидание, включиться в игру, посетить спортзал, рассмотреть предложение.

Рыбы

На сегодня Рыбам не стоит строить обширные планы. Основная часть дня чревата осечками, ошибками и ограничениями. Не сулят успеха поездки, встречи, поиски, контакты с друзьями. Возможны задержки известий, отказы, отмены. Вечером стоит осмотрительнее включаться в домашние и другие дела: несмотря на массу хороших моментов, лично вам они могут нести неприятности - например, лишнюю ответственность (Rambler/гороскопы).









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