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Гороскоп Близнецы на 27 февраля 2023 года



Точный гороскоп на 27 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Гороскоп Близнецы на 27 февраля

Близнецам этот день дает отличное поле для действий, а также энергию и ловкость. Многие представители знака продемонстрируют сегодня классические черты Близнецов: мобильность и коммуникабельность, находчивость и обаяние, любознательность и тягу к разнообразию. Их будут охотно принимать во влиятельных группах, а сами они часто будут рады поработать не только на свой, но и на коллективный интерес (Rambler/гороскопы).









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