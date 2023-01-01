Гороскоп Козерог на 27 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 27 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 27 февраля



Важным качеством для Козерогов будет работоспособность. Стоит держать наготове инструменты и средства связи: возможно, трудиться придется до ночи в силу азарта или острой необходимости. К чувству долга или горящим дедлайнам могут добавиться благие намерения - например, желание побаловать близких или питомцев. День хорош для интенсивных работ и тренингов (Rambler/гороскопы).