Гороскоп Телец на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 28.02.2023



Звезды рекомендуют Тельцам следовать вчерашней тактике и не менять план раньше времени. Не стоит расслабляться, пока не завершены дела или переходить к нестандартным мерам, пока не исчерпаны официальные возможности. Стоит проявить последовательность в оформлении документов, особенно в связи с карьерой и с любой ответственностью: вместо освобождения от груза ошибка может увеличить его (Rambler/гороскопы).