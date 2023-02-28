Гороскоп Близнецы на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 28.02.2023



В этот день Близнецам стоит быть как можно внимательнее, чтобы вместо верного пути не свернуть на ложный: время работы над ошибками прошло и не все промахи теперь легко исправить. Особенно чреваты просчеты и иллюзии в сфере карьеры и профессии: впереди сложный период и лучше не умножать число проблем. Желательно уточнить уровень своей квалификации, правильно оформлять документы, избегать интриг (Rambler/гороскопы).