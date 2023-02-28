Гороскоп Рак на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 28.02.2023



Сегодня звезды советуют Ракам отложить свою внешнюю активность, но провести некоторые дополнительные мероприятия «за кулисами». Минимизируя источники обмана, интриг или слабости, желательно укрепить все, что гарантирует скрытую поддержку и подстраховку. Это могут быть ваши связи с надежными людьми, приемы ведения дел, электронные или другие средства оповещения. Важно бороться со своими иллюзиями (Rambler/гороскопы).