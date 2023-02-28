Гороскоп Лев на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 28.02.2023



Львам стоит удвоить осмотрительность там, где они сомневаются и чувствуют свою слабость, сентиментальны или не очень уверены в себе: кто-то может этим воспользоваться. Возможны «скользкие» моменты в общении с иностранцами. Чтобы свести к нулю подобные ситуации, звезды советуют иметь дело только с проверенными людьми, а при первых намеках на обман, интригу или неясность настораживаться (Rambler/гороскопы).