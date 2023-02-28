Гороскоп Дева на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 28.02.2023



Звезды советуют Девам остерегаться «тумана» в общении с действующим и будущим партнером, а также вести себя аккуратнее в присутствии конкурентов. Важно не обмануться, приняв друга за скрытого врага и случайного попутчика за верного союзника: ошибка вскоре создаст проблемы. В этот день хорошо работать с документами, особенно итоговыми, не стоит откладывать совещания и визиты в инстанции (Rambler/гороскопы).