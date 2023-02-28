Гороскоп Весы на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 28.02.2023



Ветер событий остается для Весов попутным, но на их пути будут чаще встречаться недоразумения и загадки. Источником проблем может стать помощник или партнер, который отсутствует или халатно относится к своим обязанностям, либо ждущий заботы подопечный. Не исключены тайные недомогания, заставляющие делать ошибки или замедлять темп. Лучше отменить поездки, заниматься связями или расчетами (Rambler/гороскопы).